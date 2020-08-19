Muş'ta 250 bin kovanda bal sağımına başlandı - Son Dakika

MUŞ'ta, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu güven ve huzur ortamının sağlandığı yayla ile dağlık alanları rahat bir şekilde kullanan arıcılar, hasat dönemine girdi. Zengin florasıyla arıcıların akınına uğrayan kentte, 250 bin arılı kovandan 3 bin ton bal üretimi bekleniyor.

Muş'ta, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu güven ve huzur ortamının hakim olduğu yayla ile dağlık alanlar, arıcıların meskeni haline geldi. Gezgin ve yerli olmak üzere 250 bin arılı kovanın bulunduğu kentte arıcılar, üretilen balların sağımını yapıyor. Merkeze bağlı Karlıdere köyünde yaz boyunca arıcılık yapan üreticiler, bal sağımlarına start verdi. Arazide tek tek açılan kovanlardan çıkarılan petekler, bal sağımı için hazır hale getirildi. Temizlenen petekler, makinelere yerleştirilerek, bal sağımı gerçekleştirildi. Peteklerden süzülen ballar ise, daha sonra teneke ve kavanozlara dolduruldu.