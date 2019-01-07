Muş'ta 251 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapandı.
Muş
'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapandı.
Muş'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MUŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:33 Kaynak: İHA
AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor
Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek