Son Dakika Haberleri: Muş'ta 251 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta 251 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta 251 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:33 Kaynak: İHA

Muş, Güncel
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