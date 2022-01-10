Muş'ta 261 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelere bağlı 261 köyün yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış nedeniyle 261 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 96, Bulanık ilçesinde 38, Varto ilçesinde 50, Malazgirt ilçesinde 30, Korkut ilçesinde 30 ve Hasköy ilçesinde 17 olmak üzere 261 köy yoluna ulaşım sağlanamadığını belirtti. Yentür, karın geçit vermediği yollarda karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirtti. Kent merkezinde de sabah saatlerinde yola çıkanlar, zor anlar yaşadı. Üzeri karla dolan araçlarına binmek isteyenler zor anlar yaşadı. Buzlu yollarda uzun kuyruklar oluştu. Muş Belediyesi ekipleri, cadde ve kaldırımlarda çalışma başlatırken, esnaf da dükkanlarının önünü kardan temizledi.

- Muş