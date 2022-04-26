270 arıcıya düşük fiyattan 135 ton toz şeker dağıtıldı - Son Dakika
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270 arıcıya düşük fiyattan 135 ton toz şeker dağıtıldı

26.04.2022 15:20

Muş'ta bal üreticilerinin sezonu verimli geçirmeleri amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (TÜRKŞEKER) düşük fiyattan temin edilen 135 ton toz şeker 270 arıcıya ulaştırıldı.

Muş'ta bal üreticilerinin sezonu verimli geçirmeleri amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (TÜRKŞEKER) düşük fiyattan temin edilen 135 ton toz şeker 270 arıcıya ulaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı olan bal üreticilerine Erciş Şeker Fabrikası'ndan getirilen şekerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde dağıtım töreni yapıldı.

Muş Arıcılar Birliği Başkanı Fırat Pekbay, gazetecilere, bu yıl besleme amaçlı AKS'ye kayıtlı 270 arıcıya 135 ton şeker desteğinde bulunulduğunu anlattı.

Arıların ilkbahar beslemelerine katkıda bulunmak amacıyla sisteme kayıtlı olan ve aktif kolonisi bulunan kentteki arıcılara şeker dağıtıldığını belirten Pekbay, şöyle konuştu:

"Dağıtılan şekerin maliyeti bir milyon 53 bin liradır. Bal üreticilerinin, ilkbahar ve kış aylarında arılarını geliştirmeleri ve yazın daha sağlıklı şekilde üretim alabilmeleri için şeker desteğinde bulunduk. Piyasada 50 kiloluk toz şeker 850 liraya satılıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü aracılığıyla Erciş Şeker Fabrikasından temin ettiğimiz ve satış fiyatı 390 lira olan şekerleri arıcılarımıza dağıttık. Bu açıdan başta bakanlığımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz."

Bal üreticilerinden Rıfat Demir de piyasada fiyatı yüksek olan toz şekeri alamadıklarını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda temin edilen toz şekerler, Muş Arıcılar Birliği tarafından dağıtıldı. Arılı 200 kovanım var. Arımı özellikle ilkbaharda daha iyi beslemek amacıyla 600 kilo şeker aldım. Devletimiz destek olmasaydı, piyasada yüksek maliyetle şekeri alamazdık. Çok sayıda arımız telef olacaktı. Çok büyük katkısı olan devletimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

270 arıcıya düşük fiyattan 135 ton toz şeker dağıtıldı
270 arıcıya düşük fiyattan 135 ton toz şeker dağıtıldı
270 arıcıya düşük fiyattan 135 ton toz şeker dağıtıldı
270 arıcıya düşük fiyattan 135 ton toz şeker dağıtıldı
270 arıcıya düşük fiyattan 135 ton toz şeker dağıtıldı
270 arıcıya düşük fiyattan 135 ton toz şeker dağıtıldı
270 arıcıya düşük fiyattan 135 ton toz şeker dağıtıldı
270 arıcıya düşük fiyattan 135 ton toz şeker dağıtıldı
270 arıcıya düşük fiyattan 135 ton toz şeker dağıtıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 270 arıcıya düşük fiyattan 135 ton toz şeker dağıtıldı - Son Dakika


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