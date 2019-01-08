Muş'ta 291 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

- Muş'ta 291 köy yolu ulaşıma kapandıMUŞ - Muş'ta dün geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 291 köy yolu ulaşıma kapanırken, şehir merkezde ise kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

- Muş'ta 291 köy yolu ulaşıma kapandı



MUŞ - Muş'ta dün geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 291 köy yolu ulaşıma kapanırken, şehir merkezde ise kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Muş'ta dünden bu yana aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde 291 köy yolu ile ulaşım sağlanamazken, Varto ve Hasköy ilçelerinde ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle valilik tarafından okullara bir gün ara verildi.

Belediye ekipleri şehir merkezinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri tarafından toplanan karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Vatandaşlar da iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizlemeye başladı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, 291 köy yolunun yoğun kar yağışından dolayı kapandığını ve vatandaşların ulaşımlarını sağlayabilmek için ekiplerin sahada yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sabah uyandıklarında 40 santimetreden fazla karla karşılaştıklarını ifade eden vatandaş Ferit Çetin ise, "Sabah uyandık ve 40 santimetreden fazla kar gördük. Karı görünce sevindik. Muş'umuz için güzel. Çocukları okula gönderdik. Şu anda iş yerlerimizin önünü temizliyoruz. Kar güzel bir şey, temizliktir" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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