Son Dakika Haberleri: Muş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem
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Muş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

MUŞ'ta merkez üssü Varto ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
MUŞ'ta merkez üssü Varto ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçede kısa süreli korkuya neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muş'un Varto ilçesinde, saat 17.10'da, büyüklüğü 3.4 olan deprem meydana geldi. Yüzeyden 15.31 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli korkuya neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen sarsıntı, herhangi bir kayba yol açmadı.


- Muş
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:38 Kaynak: DHA
Varto, Muş, Güncel
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