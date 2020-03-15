Muş'ta 3 aile arasındaki husumet barışla sona erdi - Son Dakika
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Muş'ta 3 aile arasındaki husumet barışla sona erdi

6 saat önce

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Koğuktaş köyünde aralarında husumet bulunan 3 aile, Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan törenle barıştı.

Muş'ta 3 aile arasındaki husumet barışla sona erdi, System.String[]

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Koğuktaş köyünde aralarında husumet bulunan 3 aile, Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan törenle barıştı.

Hasköy ilçesine bağlı Koğuktaş köyünde Kaygın, Şengel ve Aksoy aileleri arasında 6 ay önce 1 kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için Güroymak ilçesinde barış töreni düzenlendi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Hasköy Kaymakamı Murat Güneş, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, kanaat önderlerinin katılımıyla aile fertleri bir araya getirildi.

Güroymak ilçesindeki Mehmet Selim Özmen Camisinde, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan barış töreninde, aile fertleri kucaklaşarak husumeti sonlandırdı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar, yaptığı konuşmada, zaman zaman kardeşler, aileler, kabileler arasında husumetlerin yaşanabildiğini söyledi.

Husumetli ailelerin barıştırılmasına katkı sunanlara teşekkür eden Taşar, "Bugün, büyüklerimiz, arkadaşlarımız, hocalarımız araya girmişler. İslam'ın gereği olan bir farziyatı yerine getiriyoruz. Emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Hasköy Kaymakamı Güneş ise bir süre önce hiç kimsenin istemediği, tasvip etmediği bir olayın yaşandığını bildirerek, "Büyüklerimizin, çok kıymetli kanaat önderlerimizin yaptığı girişimler sonucu telafisi olmayacak başka olaylara sebep vermeden bu barış tesis edildi. Hepimiz kardeşiz. Kardeş, kardeşin hakkına hukukuna sahip çıkar, hatasını yeri geldiğinde affeder. Yine kardeşler arasındaki huzursuzluğu arabuluculuk yaparak düzeltir. Bu anlamda bu barışı sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Güroymak, Bitlis, Hasköy, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:20 Kaynak: AA
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