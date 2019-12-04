Son Dakika Haberleri: Muş ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Son Dakika Güncel Muş ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Muş ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Muş Engelliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Muş ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi, System.String[]

Muş Engelliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bahçeşehir Koleji kampüsündeki etkinlikte konuşan Vali Vekili Mehmet Kocabay, engelli vatandaşların düne göre, günlük yaşamlarını çok daha rahat bir şekilde idame ettiğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımız sokakta, camide, okulda, iş yerinde rahat bir şekilde hayatlarını yürütmek için gerekli olan bütün yapması gerekenler yapılmıştır, yapılıyor. Türkiye'deki nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ü engelli vatandaşlardan oluşmaktadır." dedi.

Dernek başkanı Bedri Korkmaz da engelli olmanın, başarılı olmak için bir engel olmadığını ifade ederek, "Sosyal hayatta engellilere sağlanan imkan ve kolaylıklar bir toplumun gelişmişlik düzey ve çağdaşlığını, insana verilen değer ve önemini belirleyen yansımalardır." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, MŞÜ Rektör Vekili Prof. Dr Yaşar Karadağ, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi
Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:16:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]