Muş'ta 3 Kişi Tutuklandı
2 saat önce
Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı.
Muş
'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, mala zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçları olmak üzere toplam 12 ayrı dosyadan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme' suçlarından 4 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 başka kişi ile 'parada sahtecilik' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplamda 3 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmişlerdir" denildi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:37 Kaynak: İHA
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