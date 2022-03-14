Son dakika haber | 3 kişinin çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | 3 kişinin çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

14.03.2022 11:39

Edinilen son dakika haberine göre Muş'ta 3 kişinin çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Muş'ta 3 kişinin çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kültür Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısında biriken kar, havanın ısınmasıyla yere düştü.

Bu sırada yoldan geçen 3 kişi, kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esnaf Furkan Aslan, gazetecilere, kentte 4 gündür aralıklarla kar yağdığını belirterek, "Kar düştüğü sırada büyük bir gürültü duydum. İş yerinden çıktığımda tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi yola düşmüştü. Oradan geçen 3 kişi son anda kurtuldu." dedi.

Son dakika haber | 3 kişinin çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada
Son dakika haber | 3 kişinin çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada
Son dakika haber | 3 kişinin çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

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Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 3 kişinin çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada - Son Dakika


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