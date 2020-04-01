Muş'ta 3 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Muş'taki bazı vatandaşların korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikamet ettikleri köyler karantinaya alındı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş merkez Yazla ve Alagün köyleri ile Bulanık ilçesi Yazbaşı köyüne İstanbul ve diğer illerden gelen vatandaşların korona virüsü testlerinin pozitif çıktığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması neticesinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilgili köyler karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır" denildi. - MUŞ