Muş'ta 3 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Muş'ta 3 köy karantinaya alındı
6 saat önce
Muş ve Bulanık ilçesine bağlı 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Muş ve Bulanık ilçesine bağlı 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez Yazla ve Alagün köyleri ile Bulanık ilçesinin Yazbaşı köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu köylere İstanbul ve diğer illerden gelen kişilerde Kovid-19 pozitif vaka çıkması ve bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması nedenleriyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:32 Kaynak: AA
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