Muş'ta 3 köy muhtarı, görevden alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 3 köy muhtarı, görevden alındı - Son Dakika

Muş'ta 3 köy muhtarı, görevden alındı

6 saat önce

MUŞ'ta, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 3 köy muhtarının görevine son verildi.

Muş'ta 3 köy muhtarı, görevden alındı, System.String[]

MUŞ'ta, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 3 köy muhtarının görevine son verildi. Nevruz kutlamalarında lastik yakarak, slogan atan 29 kişi ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 40 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart'taki nevruz kutlamaları ve öncesinde alınan tedbirler kapsamında, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının huzur ve güvenliği provoke edecek eylem veya faaliyetlerinin deşifre edilmesi için istihbari çalışma yaptı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçlarından Bulanık ilçesinde 3 köy muhtarı, 1 eski köy muhtarı, 2 eski belediye başkanı, 1 belediye encümeni ve 1 siyasi parti gençlik kolları başkanı hakkında adli işlem başlatıldı. 3 köy muhtarının da görevlerine son verildi. Ayrıca 21 Mart'ta nevruz kutlamalarını bahane ederek, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak amacıyla lastik yakıp, slogan atan 29 şüpheli ile sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


21 Mart, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:06 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti         
15:24
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti         
14:47
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi         
14:44
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir         
09:29
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:01:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta 3 köy muhtarı, görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]