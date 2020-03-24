Muş'ta 3 köy muhtarı, görevden alındı - Son Dakika

MUŞ'ta, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 3 köy muhtarının görevine son verildi. Nevruz kutlamalarında lastik yakarak, slogan atan 29 kişi ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 40 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart'taki nevruz kutlamaları ve öncesinde alınan tedbirler kapsamında, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının huzur ve güvenliği provoke edecek eylem veya faaliyetlerinin deşifre edilmesi için istihbari çalışma yaptı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçlarından Bulanık ilçesinde 3 köy muhtarı, 1 eski köy muhtarı, 2 eski belediye başkanı, 1 belediye encümeni ve 1 siyasi parti gençlik kolları başkanı hakkında adli işlem başlatıldı. 3 köy muhtarının da görevlerine son verildi. Ayrıca 21 Mart'ta nevruz kutlamalarını bahane ederek, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak amacıyla lastik yakıp, slogan atan 29 şüpheli ile sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.