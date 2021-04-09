3 milyon 800 bin lira değerinde gümrük kaçağı platin ele geçirildi - Son Dakika

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Muş'un Malazgirt ilçesinde bir evde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 milyon 800 bin lira değerinde platin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen araştırmalar neticesinde, 7 Nisan'da ilçe merkezinde ikamet eden şüpheli İ.K'nin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olan, birer kilogramlık 12 külçe halinde, üzerinde "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı platin olduğu değerlendirilen maden ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla sürdürülecek.