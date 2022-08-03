Muş'ta 184 kilogram esrar ile 6 bin 338 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Muş'ta 184 kilogram esrar ile 6 bin 338 kök kenevir ele geçirildi

03.08.2022 11:58
Muş'ta 184 kilogram esrar ile 6 bin 338 kök kenevir ele geçirildi

Muş'ta 3 şüpheliye ait tarlada 184 kilogram esrar ile 6 bin 338 kök kenevir ele geçirildi.

Muş'ta 3 şüpheliye ait tarlada 184 kilogram esrar ile 6 bin 338 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce, 27 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde merkeze bağlı Nadaslık köyü mevkisinde 3 şüpheliye ait tarlada yapılan aramada, 184 kilogram esrar ve 6 bin 338 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheli hakkındaki adli işlemler devam ediyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kenevir, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 184 kilogram esrar ile 6 bin 338 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta 184 kilogram esrar ile 6 bin 338 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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