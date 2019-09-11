Son Dakika Haberleri: Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Jandarma, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:16 Kaynak: AA
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