Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
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