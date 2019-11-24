Son Dakika Haberleri: Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Şenyayla bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Şenyayla bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


Muş Şenyayla bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun; 12 Eylül 2019'da Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur köyünde 7 vatandaşın şehit edildiği ve 10 vatandaşın yaralandığı EYP'li saldırının sorumlusu olduğu belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. - ANKARA

Jandarma, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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