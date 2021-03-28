Muş'ta 3'ü kar altında 10 araç ile mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı - Son Dakika

MUŞ'ta, 3'ü kar altında toplam 10 araç ile 45 vatandaş, İl Özel İdaresi ekiplerinin 5 saatlik çalışma sonrası mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Muş'ta, etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda mahsur kalan vatandaşların yardımına, İl Özel İdaresi'nin karla mücedele ekipleri yetişti. Merkeze dönmek isteyen 3 araç ile içerisindeki vatandaşlar, kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşları bulundukları yerden kurtarırken, araçları ise bölgede kar altında kaldı.

KAR KALINLIĞI 6 METREYE ULAŞTI

Yer yer kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu yolda zorlukla ilerleyen ekipler, kar altında kalan 3 araç ile bugün köye gidiş yolunda mahsur kalan 7 aracı kurtardı. Toplam 10 araç olmak üzere 45 vatandaşın mahsur kaldığı yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucunda ulaşıma açıldı. Araçlar saplandıkları yerden çıkarıldı.