Son Dakika Haberleri: Muş'ta 30 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Muş'ta 30 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

1 saat önce

Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta 30 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı, System.String[]
Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta dün akşamdan buyana etkili olan kar yağışından dolayı 30 yerleşim köy yolu yolu kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan kapanan köy yollarında yol açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:22 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 16:00:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta 30 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]