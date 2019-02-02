Muş'ta 30 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı
1 saat önce
Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı 30 köy yolu ulaşıma kapandı.
Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı 30 köy yolu ulaşıma kapandı.
Muş'ta dün akşamdan buyana etkili olan kar yağışından dolayı 30 yerleşim köy yolu yolu kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan kapanan köy yollarında yol açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:22 Kaynak: İHA
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