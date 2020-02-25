Muş'ta 300 milyonluk içme suyu projesi yatırım programına alındı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin içme suyu sıkıntısının giderilmesi amacıyla hazırlanan yaklaşık 300 milyon liralık projenin 2020 yılı yatırım programına alındığını bildirdi.

Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent için çok önemli bir yatırım projesinin hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kentin içme suyu sıkıntısının giderilmesi için uzun süredir çalıştıklarını belirten Asya, "Geçen yıl ilimizi ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tamamlanan projemizin 2020 yılı yatırım programına alınmasıyla vatandaşlarımız da büyük mutluluk yaşadı. 100 yıldır yaşanan su sorunumuzu Alparslan-2 Barajından gidereceğiz. Yeni arıtma tesisi, havuz ve isale hatlarıyla suyu Karşıyaka Mahallemizde yaptığımız 7 bin 500 tonluk depoya aktaracağız. Oradan da şehir merkezine cazibeli su vereceğiz." diye konuştu.

Projeyle kentin 50 yıllık içme suyu sorununu çözüme kavuşturmuş olacaklarını sözlerine ekleyen Asya, şöyle konuştu:

"Projeyle su sıkıntısı tarihe karışacak. 24 saat vatandaşlarımızın musluğundan su akacak. İlimiz için en büyük hasretimiz ve hayalimiz gerçekleşmiş olacak. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü iki hafta içinde ihale tarihini bizimle paylaşacak. Bu yıl kesin kazmayı vuracağız. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."