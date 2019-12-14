Muş'ta 35 kardan dolayı kapanan köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Muş'ta 35 kardan dolayı kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
6 saat önce
Muş'ta iki gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 35 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
Muş'ta iki gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 35 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.
Muş'ta kar yağışı özellikle dağ köylerini olumsuz yönde etkilemeye başladı. 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 35 köy için yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların tamamını yeniden ulaşıma açtı. - MUŞ
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