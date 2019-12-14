Muş'ta 35 kardan dolayı kapanan köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 35 kardan dolayı kapanan köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Muş'ta 35 kardan dolayı kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Muş'ta iki gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 35 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta 35 kardan dolayı kapanan köy yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Muş'ta iki gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 35 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.


Muş'ta kar yağışı özellikle dağ köylerini olumsuz yönde etkilemeye başladı. 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 35 köy için yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların tamamını yeniden ulaşıma açtı. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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