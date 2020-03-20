Muş'ta 35 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Muş'ta 35 köy yolu kardan kapandı

6 saat önce

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta 35 köy yolu kardan kapandı, System.String[]

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle kent merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent beyaza bürünürken, iki gün öncesine kadar bahar havasını yaşayan vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinde sürücüler, yollarda ilerlemekte zorlandı. Kent genelinde 35 köy yolu da ulaşıma kapandı. Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde ise belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.


Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:47 Kaynak: DHA

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