Muş'ta 350 bin ton pancar alımı hedefleniyor - Son Dakika
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Muş'ta 350 bin ton pancar alımı hedefleniyor

6 saat önce

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, yıl içinde 1800 pancar çiftçisinden 350 bin ton pancar alımı hedeflediklerini söyledi.

Muş'ta 350 bin ton pancar alımı hedefleniyor, System.String[]

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, yıl içinde 1800 pancar çiftçisinden 350 bin ton pancar alımı hedeflediklerini söyledi.

Kızılkaya, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik personelle pancar üreticisinin yoğun olduğu 15 köy gezdiklerini ve faydalı toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Muş Ovası'nda daha çok pancar üretimi yapmak için başta Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Muş Ovası'nı harekete geçirmemiz lazım. Geçen sene mevsimsel koşullar dolasıyla pancar üretiminde bir düşüş yaşandı. Hava koşulları nedeniyle pancar üretiminde yaşanan düşüşü özelleştirmeye bağlamak ve ilişkilendirmek çok mantıksız bir sonuçtur. Çünkü bu sadece bizim fabrikamızı etkilemedi. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bütün şeker fabrikalarını etkiledi. Burada hem çiftçimiz mağdur oldu, hem de fabrikamız."

Bu yıl hedeflerinin en az 350 bin ton pancar alımı gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Kızılkaya, "Şu an hedefimize yaklaşmış bulunmaktayız. Çiftçimizden ekime yönelik ciddi manada yoğun bir talep var. Herkesin fabrikaya sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bütün ekonomik döngülerimiz Muş'a yapılmaktadır. 350 ve 400 bin ton pancar işlediğimiz zaman yılda 400 milyonun üzerinde katkı sağlıyoruz. Bizim bir çabamız var bunun desteklenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kızılkaya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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