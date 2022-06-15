Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde - Son Dakika
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Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde

15.06.2022 12:44
Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde

MUŞ'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetini sürdürüyor.

MUŞ'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetini sürdürüyor. HDP il binası önündeki aileler, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyerek HDP'yi sorumlu tutan 37 aile, partinin il binası önünde 61 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Her hafta olduğu gibi bu çarşamba günü de HDP il binası önünde kurulan çadırda buluşan alileler, ellerinde 'Yavrumu verin bana', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter, bırakın evlatlarımızı' ve 'Artık yeter, yakamızdan düşün' yazılı dövizler taşıdı.

Oğlu Ersin için evlat nöbeti eylemine katılan  Ayten Koçhan, "61'inci haftadır biz HDP'nin önündeyiz. Eylemimize kararlılıkla devam edeceğiz. Bizler sadece çocuklarımızı istiyoruz. HDP-PKK nasıl çocuklarımızı götürdüyse, öyle geri getirsin. Biz kalleşleri, devletimizin içinde istemiyoruz. Bizler sadece evlatlarımızı istiyoruz ve yeter annelerin ağladığı" dedi.

Altı yıldır haber alamadığı oğlu Atilla için nöbete katıldığını belirten Şemsettin Özcan ise, "HDP nasıl bizim çocuklarımızı kaçırıp PKK'ya verdi, öyle de geri getirsin. Çocuklarımız gelene kadar biz eylemimize HDP önünde devam edeceğiz" diye konuştu.


Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde
Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde
Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde
Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde
Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde
YORUMLAR
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Muş'ta evlat nöbeti tutan anneler, HDP ve PKK'dan çocuklarını istiyor Muş'ta evlat nöbeti tutan anneler, HDP ve PKK'dan çocuklarını istiyor Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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