Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

MUŞ'ta bugün saat 17.48'de merkez üssü Korkut ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün saat 17.48'de merkez üssü Korkut ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muş ve çevre ilçelerde hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Deprem nedeniyle, kısa süreli panik yaşandı.