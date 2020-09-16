Son dakika haber... Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Muş'ta merkez üssü Korkut ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" dedi.

Haber: ANKARA, -