Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem Bitlis'te hissedildi - Son Dakika

Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem Bitlis'te hissedildi

Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem Vatandaşlardan görüntü BİTLİS - Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem Bitlis'te hissedildi.

Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Vatandaşlardan görüntü BİTLİS - Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem Bitlis'te hissedildi. Deprem dolayısıyla vatandaşlar sokaklara çıktı.

Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem Bitlis'te hissedildi

Deprem, Korkut, Bitlis, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem Bitlis'te hissedildi - Son Dakika

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