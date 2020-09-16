Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem Bitlis'te hissedildi - Son Dakika

Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem Bitlis'te hissedildi
Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem Vatandaşlardan görüntü BİTLİS - Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem Bitlis'te hissedildi.
Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem
Vatandaşlardan görüntü BİTLİS - Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem Bitlis'te hissedildi. Deprem dolayısıyla vatandaşlar sokaklara çıktı.
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