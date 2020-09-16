Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Korkut'ta yaşanan depremle ilgili şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını söyledi.

Vali Gündüzöz. "Yaşanan depremin ardından 112, jandarma ve AFAD ekiplerimiz çalışma başlattı. Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil. Ekiplerimiz köylerde araştırma yapıyor" dedi.