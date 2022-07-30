Muş'ta girişimci kadın devlet desteğiyle otel açtı - Son Dakika
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Muş'ta girişimci kadın devlet desteğiyle otel açtı

30.07.2022 20:43
Muş'ta girişimci kadın devlet desteğiyle otel açtı

Muş'ta 4 çocuk annesi 29 yaşındaki Kübra Olcay'ın devlet desteğiyle yaptığı otel, törenle hizmete açıldı.

Muş'ta 4 çocuk annesi 29 yaşındaki Kübra Olcay'ın devlet desteğiyle yaptığı otel, törenle hizmete açıldı.

Turizmin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yüzde 65 hibe ile desteği verilen 25 odalı otel tamamlandı.

Ağaçlık köyü Pamukluk Bağları mevkisinde 50 kişinin istihdam edildiği otelin açılışına katılan Vali İlker Gündüzöz, memlekette istihdamı artıran tüm yatırımcılara kapılarının açık olduğunu söyledi.

Devlet olarak bu gibi yatırmalara her zaman destek verdiklerini belirten Gündüzöz, "Turizm bacasız sanayidir. Bunlar hem estetik hem de kent açısından gereken şeyler. Sosyokültürel açıdan faydalı ama görünmeyen bir tarafı da ekonomik aktiviteye önemli katkısı var. Bu yatırımın bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, dünyanın birçok zorlukla mücadele ettiğini kaydederek, "Bölgemizde yıldızı parlayan ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde giderek güçleniyor ve güzelleşiyor. Muş da Türkiye ile birlikte güzelleşiyor, gelişiyor. Bir projeyi daha açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Feyat Asya da tesisin kente güzellik kattığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti Muş eski Milletvekili Faruk Işık, Kübra Olcay'ın kayınpederi Seyfullah Olcay ve davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta girişimci kadın devlet desteğiyle otel açtı - Son Dakika

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