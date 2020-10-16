Muş'ta 4 katlı nalburda yangın (2) - Son Dakika

Muş'ta 4 katlı nalburda yangın (2)
16.10.2020 11:17
YANGIN 5 SAAT SONRA KISMEN KONTROL ALTINDAAFAD Muş İl Müdürü Veysi As, 4 katlı nalbur dükkanında çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.
YANGIN 5 SAAT SONRA KISMEN KONTROL ALTINDA
AFAD Muş İl Müdürü Veysi As, 4 katlı nalbur dükkanında çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti. As, "Çevre illerden yardım istedik. İlçe ve beldelerimizden yardım istedik. Bingöl ve Bitlis illerindeki itfaiyelerden yardım istedik. İlk etapta Muş Belediyesi'ne ait ekiplerimiz burada gerekli müdahalede bulundular. 5 saatlik çalışmalar sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda. Yangının çıkış saatlerinde binanın en üst katında bir ailenin oturduğu söylendi. İlk etapta onlar boşaltıldı" dedi.Muş Belediye Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt ise, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte itfaiye ekiplerince soğutma işlemi yapacağını söyledi.
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