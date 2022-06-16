Muş'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı davada karar - Son Dakika
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Muş'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı davada karar

16.06.2022 19:45
Muş'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı davada karar

Muş'ta iki aile arasında mera meselesinden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı davanın Kayseri'de görülen duruşmasında karar çıktı.

Muş'ta iki aile arasında mera meselesinden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı davanın Kayseri'de görülen duruşmasında karar çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tutuklu sanık T.A. ve bazı sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar O.A, E.A, A.A, Ş.A, K.A. ve S.A. ile tutuksuz yargılanan S.G, Y.G. ve H.G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanıkların "kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluklarının devamını istedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ederek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.A'ya "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, 5 mağdur müştekiye karşı "öldürmeye teşebbüs" ile "kasten yaralama" suçundan ise toplam 62 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar A.A, K.A, Ş.A, E.A. ve T.A'yı "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, 4 mağdur müştekiye karşı "öldürmeye teşebbüs" ile "kasten yaralama" suçundan ise 50'şer yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklar S.G. ve H.G'ye ise "kasten yaralama" suçundan 5'er yıl 7'şer ay 15'er gün hapis cezası verildi, 2 sanık ise beraat etti.

Olay

Muş merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde, 3 Temmuz 2017'de, iki aile arasında mera yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, aynı aileden Yücel, Fevzi ve Nevzat G. ile Sadık A. hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 8 Temmuz 2020'de karara bağlanan davada, tutuklu sanıklardan A.A, K.A, S.A, Ş.A, O.A ve E.A'ya "kasten öldürme" suçundan 3'er kez müebbet, 3'er kez de "öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezası verilmişti.

T.A. "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 3 kez 15 yıl hapis, tutuksuz sanıklar ise "kasten yaralama" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Taraf avukatlarının itirazı üzerine, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, olay yerinde keşif yapılmaması ve eksik adli tıp raporu nedeniyle bozma ilamının ardından, dava 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı davada karar - Son Dakika

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