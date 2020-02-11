Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasına ilişkin dava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasına ilişkin dava - Son Dakika

Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasına ilişkin dava

6 saat önce

Muş'ta iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın duruşması Kayseri'de görüldü.

Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasına ilişkin dava, System.String[]

Muş'ta iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın duruşması Kayseri'de görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Tahir Ağkan ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar Osman, Erdal, Abdulhalık, Şükrü, Kutbettin ve Sinan Ağkan, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar Servet, Yüksel ve Halit Gün ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı mütalaasını yineleyerek, bazı sanıklar yönünden, "kasten öldürmek" suçundan 3'er kez müebbet hapis cezası ile "kasten yaralama" suçlarından ceza istedi.

Sanık Osman Ağkan'ın avukatının esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme başkanı, sanıklara tutukluluğa ilişkin söz verdi.

Sanık Tahir Ağkan, 2 gün içinde 5 farkı olay yaşandığını ve Gün ailesinin fertlerinin kendilerine saldırdığını öne sürdü.

Saldırıda, karşı tarafın kendisini linç etmeye kalkıştığını ve kardeşini öldürdüğünü belirten Ağkan, "O köyde 20 yıl muhtarlık yaptım. Sabah erken saatte evde uyurken saldırdılar. Beni linç ettiler, dağ gibi kardeşimi öldürdüler. Aracı silahla taramadık. Bu olayda ailece mağduruz. Suçsuzum, tahliye ve beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan Kutbettin Ağkan da tutuklu yargılanan kardeşleriyle birlikte iftiraya uğradıklarını savunarak, tahliye ve beraatini talep etti.

Tutuklu diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Olay

Muş merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde 3 Temmuz 2017'de iki aile arasında mera yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, aynı aileden Yücel, Fevzi ve Nevzat Gün ile Sadık Ağkan hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı.

Kayseri, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir'in avukatı, tutukluluğa itiraz etti
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:22:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasına ilişkin dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]