Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasına ilişkin davada karar - Son Dakika

Muş'ta iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada yargılanan tutuklu 7 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman, Erdal, Abdulhalık, Şükrü, Kutbettin, Tahir ve Sinan Ağkan, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Servet, Yüksel ve Halit Gün ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Abdulhalık, Kutbettin, Sinan, Şükrü, Osman ve Erdal Ağkan'a, "kasten öldürme" suçundan 3'er kez müebbet, 3'er kez de "öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi.

Tahir Ağkan ise "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 3 kez 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklar ise "kasten yaralama" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Muş merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde, 3 Temmuz 2017'de, iki aile arasında mera yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, aynı aileden Yücel, Fevzi ve Nevzat Gün ile Sadık Ağkan hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı.