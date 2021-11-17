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Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasında sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasında sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı

17.11.2021 15:57
Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasında sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı

Muş'ta iki aile arasında mera meselesinden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dava, istinafın bozma ilamının ardından Kayseri'de yeniden görüldü.

Muş'ta iki aile arasında mera meselesinden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dava, istinafın bozma ilamının ardından Kayseri'de yeniden görüldü.

Taraf avukatlarının itirazı üzerine, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, olay yerinde keşif yapılmaması ve eksik adli tıp raporu nedeniyle bozma ilamının ardından, 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada, tutuklu sanık T.A. ve bazı sanık avukatları hazır bulundu.

Sanıklar O.A, E.A, A.A, Ş.A, K.A ve S.A, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar S.G, Y.G. ve H.G. ile bazı sanık avukatları da SEGBİS'te hazır edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülen duruşmada, sanık T.A. savunmasında, 2 gün içinde 5 farklı olay yaşandığını ve karşı tarafın kendilerine saldırdığını iddia etti. Ailesini koruma amaçlı havaya ateş ettiğini öne süren T.A, 4 yıldır suçsuz yere cezaevinde bulunduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık Ş.A. da tutuklu yargılanan 2 kardeşiyle birlikte iftiraya uğradıklarını, olay yerine daha sonra gittiklerini ve yaralıları alıp hastaneye götürdüklerini anlattı.

Tutuksuz sanık Y.G. ise olay günü karşı tarafın, kadın ve çocuklara silahla ateş açtığını iddia ederek, "Yaralı kadın, çoluk ve çocuğu silahla taradınız. Kucağımda 3 kişiyi öldürdünüz. Yalan konuşuyorsunuz, gerçeği söyleyin. Bugün gelmiş, mahkemede çocuk gibi ağlıyorsunuz. Tutuklu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Muş merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde, 3 Temmuz 2017'de, iki aile arasında mera yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, aynı aileden Yücel, Fevzi ve Nevzat G. ile Sadık A. hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 8 Temmuz 2020'de karara bağlanan davada, tutuklu sanıklardan A.A, K.A, S.A, Ş.A, O.A ve E.A'ya "kasten öldürme" suçundan 3'er kez müebbet, 3'er kez de "öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezası verilmişti.

T.A. "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 3 kez 15 yıl hapis, tutuksuz sanıklar ise "kasten yaralama" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Adli Tıp, Kayseri, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasında sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasında sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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