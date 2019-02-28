Muş'ta 41 Derslikli Bahçeşehir Koleji Açılacak

Muş'ta 41 derslikli Bahçeşehir Koleji 2019-2020 eğitim öğretim yıllında açılacak.

Muş'ta 41 derslikli Bahçeşehir Koleji 2019-2020 eğitim öğretim yıllında açılacak.



Kolej kurucusu Serdal Arslan, düzenlediği basın toplantısında, Muş'a 41 derslikli Bahçeşehir Koleji açacaklarını söyledi.



20 milyon lira yatırım yapacaklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:



"Bahçeşehir Koleji, Türkiye'nin dört bir yanında nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak hedefiyle eğitim yatırımlarına devam ediyor. Kolejin hazırlıkları hızla sürüyor. Koleji önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve fen lisesi kademelerinin bulunacağı kolejimiz 2019-2020 eğitim yılında açılacak. Kolejimiz de 140 personel istihdam edilecektir. Uyguladığımız STEMxA eğitimi ile geleceğe hazır bir nesil yetiştireceğiz. Kolejde robotik ve kodlama atölyeleri, fizik, kimya koleji, fen inovasyon ve deney laboratuvarları bulunuyor. 17 dönüm alan üzerine inşa edilen kolejde 2 yüzme havuzu, buz pisti, tenis kortu, kapalı ve açık spor salonu basketbol ile futbol sahası, 3D sinema solunu, kütüphane ve görsel sanatlar olacak."

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