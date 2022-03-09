Muş'ta 47 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Muş'ta 47 köy yolu ulaşıma kapandı

09.03.2022 10:37

Muş'ta 47 köy yolu ulaşıma kapandı Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta 47 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yollarda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için seferber oldu.

Kent merkezinde de etkisini artıran kar yağışı, yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar da araçlarıyla trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük yaşadı.

Aracının üzerinde biriken karları temizleyen vatandaşlardan Uğur Üzümcü, sabah uyandığında aracının üzerinin karla kaplandığını anlatarak, "Aracın üzerini temizledim işe gideceğim. Dün hiç kar yoktu. Bizim için de sürpriz oldu" dedi.

Okula gitmek için evden çıkan 8. sınıf öğrencisi Kadir Aykan ise "Dün gündüz saatlerinde hava çok sıcaktı. Okula kısa kolluyla gitmiştim. Bugün sabah kalktığımda kar yağdığını gördüm. Şu anda okula zor gidiyoruz. Bir anda kar sürprizi yaşadık. Okulda kartopu oynayacağız" diye konuştu.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Muş'ta 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta 47 köy yolu ulaşıma kapandı

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kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 47 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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