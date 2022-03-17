Muş'ta 5 metrelik karda yol açma çalışması - Son Dakika
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Muş'ta 5 metrelik karda yol açma çalışması

17.03.2022 10:30

Muş'ta 5 metrelik karda yol açma çalışmasıMUŞ Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarında yaklaşık 5 metreyi bulan karda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muş'ta 5 metrelik karda yol açma çalışması

MUŞ Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarında yaklaşık 5 metreyi bulan karda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun alternatif Kayalısu köyü mevkiinde kar kalınlığı yer yer 5 metreye ulaştı. Kar kalınlığı nedeniyle zorlu coğrafyada güçlükle ilerleyebildiklerini söyleyen iş makinesi operatörü Veysel Erol, mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarını açma çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. İki günden beri 10 köy ve 21 mezra yolunu açmaya çalıştıklarını ifade eden Erol, "İki gündür bu yolda çalışmamız devam etmektedir. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulmaktadır. En büyük amacımız bir an önce vatandaşların yollarını açmaktır" dedi.

Muş'ta 5 metrelik karda yol açma çalışması
Muş'ta 5 metrelik karda yol açma çalışması
Muş'ta 5 metrelik karda yol açma çalışması

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kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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