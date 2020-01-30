Muş'ta 50 bin mektekarelik alana tekstil fabrikası kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 50 bin mektekarelik alana tekstil fabrikası kurulacak - Son Dakika

Muş'ta 50 bin mektekarelik alana tekstil fabrikası kurulacak

6 saat önce

Muş Valiliği ve Muş Belediyesi işbirliğiyle kente yeni bir tekstil fabrikası kurulması için çalışma başlatıldı.

Muş'ta 50 bin mektekarelik alana tekstil fabrikası kurulacak, System.String[]

Muş Valiliği ve Muş Belediyesi işbirliğiyle kente yeni bir tekstil fabrikası kurulması için çalışma başlatıldı.

Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, fabrikanın kurulmasının planlandığı merkeze bağlı Çöğürlü köyü yakınlarındaki yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda incelemelerde bulundu.

Asya, kentin istihdamına büyük katkı sağlaması beklenen tekstil fabrikasının fizibilite çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Projeyi çok önemsediklerini bildiren Asya, kurulacak fabrikanın kente hayırlı olmasını diledi.

Muş Valiliği, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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