Son Dakika › Güncel › Muş'ta 50 bin mektekarelik alana tekstil fabrikası kurulacak - Son Dakika
Muş'ta 50 bin mektekarelik alana tekstil fabrikası kurulacak
6 saat önce
Muş Valiliği ve Muş Belediyesi işbirliğiyle kente yeni bir tekstil fabrikası kurulması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Muş Valiliği ve Muş Belediyesi işbirliğiyle kente yeni bir tekstil fabrikası kurulması için çalışma başlatıldı.
Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, fabrikanın kurulmasının planlandığı merkeze bağlı Çöğürlü köyü yakınlarındaki yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda incelemelerde bulundu.
Asya, kentin istihdamına büyük katkı sağlaması beklenen tekstil fabrikasının fizibilite çalışmalarının yapıldığını belirtti.
Projeyi çok önemsediklerini bildiren Asya, kurulacak fabrikanın kente hayırlı olmasını diledi.
Son Dakika Çin'de maske sıkıntısı yaşanmaya başlayınca, yardıma Türk üreticiler yetişti Serdar Ortaç, düet yaptığı Caroline Yılmaz'a övgü yağdırdı Son Dakika: MSB'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile çok sert tepki gösterdi Ece Üner'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile: Belli ki yara büyük, şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir