Son Dakika Haberleri: Muş'ta 50 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta 50 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

2 saat önce

Muş'ta dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta 50 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Muş'ta dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta kar yağış, fırtına, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte dün gece etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte 50 köye ulaşım sağlanamıyor. Yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarında 7/24 esasına göre yol açma çalışmalarına devam ediyor. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Muş, Güncel
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