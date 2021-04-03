Muş'ta, 50 kutu botoks serumu ele geçirildi - Son Dakika

MUŞ'ta, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulup, arama yapılan araçta, piyasa değeri 150 bin lira olan 50 kutu botoks serumu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilaç kaçakçılığını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Polis ekipleri, araçta, piyasa değeri 150 bin lira olan 50 kutu botoks serumu ele geçirdi. Operasyon kapsamında, 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.