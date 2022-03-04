Muş'ta 53 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta 53 köy yolu ulaşıma kapandı

04.03.2022 09:07
Muş'ta 53 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yollarda çalışma başlatan ekipler, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu.

Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 13, Varto'da 25, Malazgirt'te 5 ve Korkut'ta 10 köy olmak üzere toplam 53 yerleşim yerinin kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi. Ekiplerin yol açma çalışmalarına başladığını ifade eden Yentür, yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.

(Uğur Ulu-İHA)

Muş'ta 53 köy yolu ulaşıma kapandı

YORUMLAR
500

kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 53 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
09:07 Futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Yağmur Sarnıç'ın hapis cezası kesinleşti!
08:56 ABD'li senatör Lindsey Graham, Putin'e suikast düzenleme çağrısı yaptı!
08:52 İranlı kadın yazardan Kırmızı Oda'ya dava: Hikayemi izinsiz kullandılar! Mitra'nın öyküsü, benim hayatımın hikayesi!
08:22 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:16 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:05 Savaşın 9. günü: Ukraynalılar gerilla taktiğiyle savaşıyor
07:55 Haftanın son gününde, hava nasıl olacak? İşte 4 Mart 2022 hava durumu
07:48 Aslı Bekiroğlu: İhanet etmedim sadece arkadaşız
07:44 Rusya, Ukrayna'daki 'Avrupa'nın en büyük nükleer santrali'ni vurdu! Zelenski: Patlarsa, Avrupa'nın sonu olur
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 09:14:45. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta 53 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement