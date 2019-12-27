Muş'ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Muş'ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 527 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 527 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçelerden Bahçesaray'da 70, Başkale'de 35, Gürpınar'da 24 ve Çatak'ta 3 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, yolu kapalı yerleşim birimlerine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.

Muş'ta 56, Bitlis'te 28, Hakkari'de de 95 köy ile 216 mezranın yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi, Bahçesaray, Gürpınar, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:09 Kaynak: AA
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