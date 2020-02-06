Muş'ta 56 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Muş İl Özel İdaresi kar yağışında dolayı bir hafta ulaşım sağlanamayan 56 köye yolunu açmak için ekipler çapa sarf ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar ulaştığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda karla mücadeleyi sürdüren ekipler, çığ düşen yerlerde ise ilerlemekte güçlük çekiyor.

Fırtına ve tipinin de zaman zaman etkili olduğu bölgede zorluklar yaşayan ekipler, 56 köye mezra yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Üçevler bölgesinde yürütülen çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmakta zorlandıklarını ifade ederek, "kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede, çığ düşmesinden dolayı ilerlemekte zorluk çekiyoruz. Köylerde mahsur kalan vatandaşlarımızın yollarını açmak için büyük çaba sarf ediyoruz." İfadelerini kullandı.