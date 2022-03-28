58.Kütüphane haftası kutlandı - Son Dakika

Muşta 58. Kütüphane Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Halk Kütüphanesi konferans salonundaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı Hasan Taş, yaptığı konuşmada, insanların yazıyı icat etmeden önce gelecek nesillere bilgiyi aktarma amacıyla mağara duvarlarına çeşitli resimler çizdiklerini söyledi.

Bilgilerin artık dijital şekilde depolandığını ama her şeye rağmen bunun kitapların yerini tutamayacağını kaydeden Taş, "Kitaplar geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de var olacaktır. Bugün dünyada en kıymetli kitaplar el yazması kitaplardır. Çünkü orada belli bir emek ve güçlük vardır. Zor şartlar altında yazılmıştır." diye konuştu.

Taş, bütün medeniyetlerin ortak noktasının bilim ve irfan olduğunu belirten Taş, Avrupa'nın Ortaçağ'dan çıkmasının en büyük sebebinin Endülüs'teki kitaplar ve bilim sayesinde olduğunu ifade etti.

En fazla kitap okuyan öğrencilere hediye verilen törene, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Ali Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Karası, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, Kütüphane Müdürü Levent Polat, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.