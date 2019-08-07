Son Dakika Haberleri: Muş'ta 6 bin dönüm alana ayçiçeği ekimi yapıldı
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Muş'ta 6 bin dönüm alana ayçiçeği ekimi yapıldı

50 dakika önce

Muş'un Bulanık ilçesinde 16 çiftçi, 6 bin dönümlük alana çerezlik ayçiçeği ekimi yaptı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 16 çiftçi, 6 bin dönümlük alana çerezlik ayçiçeği ekimi yaptı.
İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Sıradere köyünde ekimi gerçekleştirilen siyah ve beyaz ay çekirdeğinden yaklaşık bin 300 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.
İlçe Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çerezlik ayçiçeği ekiminin ilçede sadece Sıradere köyünde gerçekleştiğini söyledi.
Ürün hasadına eylül ayının ilk haftasında başlayacaklarını belirten Taşdemir, şunları kaydetti:
"Şu anda köyümüzde 16 çiftçimiz tarafından yaklaşık 6 bin dönüm alanda ayçiçeği ekimi yapılmıştır. Bir dönümden yaklaşık 300 kilo verim alan çiftçilerimiz var. Bu yıl yaklaşık bin 300 ton ayçiçeği verimi elde edeceğiz. Ürünlerimizi genelde Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesindeki ayçiçeği firmasına gönderiyoruz. Onun haricinde Türkiye geneline satış yapabileceğimiz imkanlar olduğu takdirde çok daha güzel olur. "
Bu yıl verimin iyi geçtiğini ifade eden üreticilerden Fuat Günalmış da en güzel ve kaliteli çekirdeğin Türkiye'de yetiştiğini dile getirdi.
Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:16 Kaynak: AA
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