Muş'ta 6 bin kişilik stadyumun yapımı sürüyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muş'ta yapımına devam edilen 6 bin kişilik stadyumun yapımı sürüyor.

Karasu Nehri Köprüsü yakınında 150 bin metrekare alanda yapımına devam edilen Muş Şehir Stadyumu'nun 2021 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yaptığı açıklamada, stadyumun temelinin çok sağlam olduğunu söyledi.

Yaklaşık 150 bin metrekare alanda yapımına devam edilen stadyumun yanı sıra kamp, eğitim merkezi, atletizm, tartan pisti ile büyük bir spor kompleksin yapıldığını ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Uluslararası standartlara sahip bir futbol sahamızı yapıyoruz. Her tribünün içerisinde 3 soyunma odası, 4 antrenman salonu bulunan, protokol alanlarının belirlendiği ve bölge şartlarının da dikkate alındığı çok kapsamlı bir şehir stadyumuna sahip olacağız. Yaklaşık 31 milyon liraya mal olacak tesis, 2021 yılında hizmete açılacak. Şehir stadyumunun hizmete geçmesiyle ilimizin futbol alt yapısına büyük ölçüde katkı sağlayacak. Aynı alanda ata sporumuzu geliştirmek amacıyla ülkemizdeki prototip projelerden birisi olan Kapalı Okçuluk Poligonu yapımına devam ediyor. Bunun yanında 18 bin metrekare alanda 500 kişilik türbin ve 4 soyunma odasıyla atletizm pisti yapılıyor."

"Çok ciddi yatırımlarımız devam etmektedir"

Proje kapsamında spor kompleksi olabilmek için gerekli yatırım taleplerini Bakanlığı ilettiklerini aktaran Güler, şöyle konuştu:

"Kamp eğitim merkezinin hemen yanında tekerlekli kayak koşu sporcularımız için tesis boyunca 4 metre genişliğinde valiliğimizin katkısıyla asfalt yapılacak. İkinci bir sentetik çim sahası yapımı için çalışmalarımız sürecek. Bu noktada çok ciddi yatırımlarımız devam etmektedir. İlimizin merkez ve ilçelerinde devam eden çok büyük yatırımlarımız var. Bu spor kompleksinden de her branşa yönelik yatırımların getirmesi noktasında ciddi anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Biz Sultan Alparslan diyarında inşallah önümüzdeki yakın süreçlerde spor tesisi ve gençlik ve yurt hizmetleri anlamında çok ciddi yatırımlar aldığımız bu ilde herhangi bir tesis sıkıntısı yaşanmayacağı kanaatindeyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederiz. Burası devasa bir spor kompleksine dönüşecek."