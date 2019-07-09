Son Dakika Haberleri: Muş'ta 600 ton çilek hasadı bekleniyor
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Muş'ta 600 ton çilek hasadı bekleniyor

1 saat önce

Muş'ta "Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında oluşturulan çilek bahçelerinde 600 ton ürünün hasat edilmesi bekleniyor.

Muş'ta 600 ton çilek hasadı bekleniyor, System.String[]
Muş'ta "Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında oluşturulan çilek bahçelerinde 600 ton ürünün hasat edilmesi bekleniyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, 2012'de başlatılan proje kapsamında kentte 230 çilek bahçesi kurduklarını söyledi.
Çilek hasadına başlandığını belirten Aydın, "Bahçelerden 600 ton ürün bekliyoruz. Bunun toplam geliri yaklaşık 3 milyon lira. Bizim için sevindirici. Bu yıl valiliğimizden aldığımız destekle 50 çiftçimize daha çilek bahçesi kuracağız. Öte yandan kadınlara sosyal statü kazandırmam amacıyla 2017-2018'de valiliğimizin sağladığı kaynakla 15 kadın çiftçiye 70 dekar civarında kiraz bahçesi oluşturduk. Bu yıl da 6 bin kiraz fidesi, 8 bin 500 ceviz fidesi dağıttık." diye konuştu
Çiftçi İsmet Çaldır ise aldığı destekle çilek yetiştirmeye başladığını belirterek, "Bu yıl bir dönüm alanda şu ana kadar 1,5 ton ürün aldım. Tamamen organik ürün yetiştiriyoruz. Desteklerden memnunuz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:28 Kaynak: AA
Muş, Güncel
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