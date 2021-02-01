Muş'ta 61 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Muş'ta 61 köy yolu ulaşıma açıldı

- Muş'ta 61 köy yolu ulaşıma açıldı Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 137 köy yolunun 61'i ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

- Muş'ta 61 köy yolu ulaşıma açıldı MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 137 köy yolunun 61'i ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Kentte olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor. Özellikle kırsal kesimde etkisini sürdüren kar yağışı, köylerle ulaşımı aksatıyor. Köy yollarında çalışma yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 137 köy yolunun 61'ini ulaşıma açarken, kapalı olan 76 köy yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.

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