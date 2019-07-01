Son Dakika Haberleri: Muş'ta 61 metruk bina yıkıldı
Son Dakika Güncel Haber

Muş'ta 61 metruk bina yıkıldı

1 saat önce

Muş Belediyesi, kentte tespit edilen 61 metruk binayı yıktı.

Muş'ta 61 metruk bina yıkıldı, System.String[]
Muş Belediyesi, kentte tespit edilen 61 metruk binayı yıktı.
Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde çevre sağlığını olumsuz etkileyen, uygunsuz şekilde kullanılan 61 metruk yapının yıkımının tamamlandığını bildirdi.
Güvenlik açısından risk teşkil eden binaların hak sahiplerinin izni doğrultusunda yıkıldığını ifade eden Asya, bir yandan şehrin imarı ve inşası üzerine emek sarf ederken diğer taraftan da kötü görüntü oluşturan yapıları ortadan kaldırdıklarını kaydetti.
Kentin daha yaşanabilir olması için bir çok proje yürüttüklerini vurgulayan Asya, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları ilgili kurumlarımızla tespit edip, ev sahiplerinden gerekli izni aldıktan sonra yıkıyoruz. Vatandaşlarımızdan, mahallelerindeki metruk binaları bize bildirmelerini istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:08 Kaynak: AA
Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü Son Dakika! Benzine 27 kuruş zam geldi İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek İstanbul Valiliği'nden 'Atatürk' fotoğrafına ilişkin videolu açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:51:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta 61 metruk bina yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]